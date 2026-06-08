В КСИР заявили об ударе по нефтехимическим предприятиям в Израиле

Военнослужащие воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

»...бойцы Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции, в ответ на агрессию американско-сионитского врага против одного из нефтехимических предприятий, несколько минут назад нанесли ракетный удар по аналогичным объектам в Хайфе», — говорится в заявлении.

В КСИР также предупредили, что Израиль, «атакуя гражданские объекты и нефтяные предприятия», охватит все энергетические цели на Ближнем Востоке, «а последствия для мировой экономики лягут на главного поджигателя этого конфликта — США».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву.