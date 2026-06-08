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Армия

Израиль в ходе бомбардировок Ливана повредил объекты ЮНЕСКО

ВВС Израиля при бомбардировках повредили развалины древнего Тира
artaxerxes_photo/Shutterstock/FOTODOM

Налеты ВВС Израиля на юг Ливана повредили археологические памятники в городе Тир. Об этом написал в соцсети X министр культуры республики Гассан Саламе.

Чиновник уточнил, что целями бомбардировок 7 и 8 июня были кварталы, находящиеся поблизости от торговой площади (агоры) и римской колоннады, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (самых выдающихся природных и созданных человеком объектов).

«Необходимо избегать обстрелов руин в Тире, которые являются частью наследия всего человечества», — заявил Саламе.

Он обвинил Израиль в несоблюдении Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в ходе вооруженных конфликтов и призвал международное сообщество защитить развалины в Тире.

Накануне израильские военные предупредили жителей ливанского города об авиаударах и призвали срочно покинуть город. Помимо самого Тира, где проживают более 130 тыс. чел., удары были нанесены по его пригородам Зукак-эль-Муфди и Эль-Басс. Целью атак якобы были объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла», которая, по утверждению Израиля, продолжает нарушать режим прекращения огня.

Ранее президент США пригрозил Нетаньяху оставить Израиль «один на один» с Ираном.

 
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