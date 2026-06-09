Иран сбил американский вертолет Apache. Как на это отреагировал Трамп

Иран сбил американский вертолет Apache во время патрулирования в Ормузском проливе. Двое членов экипажа были спасены. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последствиями. В Тегеране предупредили, что любая атака США на Исламскую Республику приведет к «немедленному и жесткому ответу».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский военный вертолет Apache. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Наши замечательные военные только что проинформировали меня, что минувшей ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache, когда он осуществлял патрулирование над Ормузским проливом»,

— написал глава Белого дома.

Он добавил, что оба летчика не пострадали, они находятся в безопасности. Тем не менее, предупредил Трамп, « США будут вынуждены ответить на эту атаку ».

О крушении Apache в районе Ормузского пролива также написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Один из собеседников издания подчеркнул, что неизвестно, был ли вертолет сбит Ираном, или же он упал из-за технической неисправности. По данным NYT, вертолет разбился вечером 8 июня, это первая потеря Apache армией США за время войны на Ближнем Востоке.

Неназванные американские чиновники заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником-камикадзе Shahed . По данным телеканала, двух членов экипажа Apache спасли с помощью американского беспилотного катера.

Иранский чиновник анонимно сообщил Al Jazeera, что сбитый американский Apache не находился над международными водами . При этом он предупредил о немедленном и жестком ответе в случае любой атаки США на Иран .

38-е обещание

Незадолго до своего заявления о сбитом вертолете Трамп в разговоре с журналистами выразил мнение, что война с Ираном завершится уже в скором времени:

«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро».

Американский президент заверил, что после этого цены на нефть «рухнут». Также по его словам, Тегеран уже «готов отказаться от ядерного оружия» и согласиться на все требования Вашингтона.

CNN тем временем подсчитал, что за время конфликта Трамп уже 38 раз обещал, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в скором времени . Причем двумя месяцами ранее, 7 апреля, объявляя о перемирии, он также утверждал, что «требуются две недели для завершения и заключения соглашения».

Кроме того, утверждают источники The New York Times, недавно Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его не наносить удары по Ирану, объясняя это якобы близостью сделки.

После этого, пишет газета, Нетаньяху действительно приказал Армии обороны Израиля отложить новые атаки.

По данным NYT, соглашение Вашингтона и Тегерана до сих пор не готово из-за того, что Трамп постоянно меняет свои требования и согласованные переговорной группой договоренности.