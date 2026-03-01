«Война навязана нам»: МИД Ирана объяснил странам Персидского залива, почему их атакуют

Иран знает, что страны Персидского залива в гневе от его ударов, но они должны понимать, что разразившаяся война навязана Исламской Республике. Об этом в интервью каналу Al Jazeera заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Мы знаем, что страны залива в гневе от наших атак, но они должны понимать, что эта война навязана нам», — сказал Аракчи.

Он также подчеркнул, что у Ирана нет проблем со странами, расположенными по другую сторону Персидского залива, Тегеран поддерживает дружеские и добрососедские отношения. По словам министра, Иран действует в рамках самообороны и нацелен на американские базы в регионе. Аракчи отметил, что Соединенным Штатам пришлось спешно эвакуировать эти базы, после того как иранские силы начали по ним бить.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США пояснил удары реакцией на нежелание Тегерана отказаться от компромиссов по ядерному вопросу.

Один из ударов разрушил резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее в конгрессе США заявили о невменяемости Трампа после атаки на Иран.