Иран ударил ракетами по «Аврааму Линкольну»

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в Telegram-канале, что ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США «Авраам Линкольн».

В посте об атаке КСИР обещает, что на суше и на море враги Исламской Республики понесут новые потери.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.