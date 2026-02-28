Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В столице ОАЭ при падении обломков сбитой ракеты погиб один человек

WAM: человек погиб при падении обломков ракеты на жилой район в Абу-Даби
Кирилл Зыков/РИА Новости

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения обломков сбитой ракеты в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом пишет WAM со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«Фрагменты ракеты упали на жилой район в Абу-Даби», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в результате ЧП погиб гражданин азиатской страны.

До этого Telegram-канал Mash написал, что в столице ОАЭ произошли несколько взрывов. В небе над городом сбили как минимум две воздушные цели.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 28 февраля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, целями являются все представители руководства Исламской Республики.

В операции также участвуют США, президент страны Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием этого государства отказываться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее иранский чиновник предупредил, что интересующие Тегеран американские военные базы находятся в зоне досягаемости.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!