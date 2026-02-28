В столице ОАЭ при падении обломков сбитой ракеты погиб один человек

WAM: человек погиб при падении обломков ракеты на жилой район в Абу-Даби

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения обломков сбитой ракеты в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом пишет WAM со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«Фрагменты ракеты упали на жилой район в Абу-Даби», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в результате ЧП погиб гражданин азиатской страны.

До этого Telegram-канал Mash написал, что в столице ОАЭ произошли несколько взрывов. В небе над городом сбили как минимум две воздушные цели.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 28 февраля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, целями являются все представители руководства Исламской Республики.

В операции также участвуют США, президент страны Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием этого государства отказываться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее иранский чиновник предупредил, что интересующие Тегеран американские военные базы находятся в зоне досягаемости.