В Германии допустили участие своих военных в многонациональных силах для Украины

Глава СДПГ Мирш: войска ФРГ могут присоединиться к силам для Украины

Войска ФРГ могут присоединиться к многонациональным силам для Украины. Об этом заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Маттиас Мирш, передает ТАСС.

»[Канцлер ФРГ] Фридрих Мерц пользуется нашей полной поддержкой в отношении выдвинутой им инициативы, поэтому мы ничего не исключаем на данном этапе», — сказал глава фракции.

Мирш добавил, что развертывание войск будет зависеть от обстановки и конкретных задач.

Несколькими часами ранее глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство королевства повышает финансирование армии, чтобы обеспечить готовность к предстоящему развертыванию сил на Украине после установления мира в рамках гарантий безопасности. По его словам, «объединение десятков стран для поддержки страны» является символом преданности Киеву.

До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что лидеры стран так называемой «коалиции желающих» выразили готовность разместить «силы поддержки» на территории республики в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта с Россией.

Ранее в России усомнились, что Украина в итоге получит гарантии безопасности.