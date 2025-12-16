На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ показало подлодку после заявлений Украины о ее «уничтожении»

Минобороны РФ показало подлодку после заявлений Киева о ее якобы уничтожении
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минобороны России предоставило видеокадры с российской подлодкой, об «уничтожении» которой заявляли украинские спецслужбы. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

На записи не видно каких-либо следов повреждений субмарины.

До этого начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулев заявил, что попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей.

Он подчеркнул, что ни один корабль или подводная лодка, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, в результате диверсии не получили повреждений. А информация украинской стороны не соответствует действительности.

15 декабря ряд украинских СМИ со ссылкой на СБУ сообщили, что в рамках совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки и Военно-морских сил Украины с помощью подводных морских дронов Sub Sea Baby якобы была атакована российская подлодка проекта «Варшавянка» в Новороссийске.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» высказался о мерах безопасности на фоне попытки Украины устроить диверсию в Новороссийске.

