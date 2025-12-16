На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума ужесточила ответственность за дезертирство для бывших заключенных

Госдума: за оставление части бывших заключенных могут лишить свободы до 20 лет
Сергей Бобылев/РИА Новости

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла законопроект, увеличивающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных до 20 лет лишения свободы. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Инициативу внесло правительством РФ в сентябре и предусматривает изменения в Уголовный кодекс. Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, условно освобожденным от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования, теперь будет наказываться лишением свободы на срок от десяти до 20 лет.

За самовольное оставление воинской части на срок от двух до десяти суток для освобожденных от наказания предлагается лишение свободы на срок от двух до шести лет. Если часть покинута на срок от десяти суток до месяца, наказание составит от трех до восьми лет. Самовольное оставление части или места службы более месяца, а также неявка без уважительных причин предполагает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Кроме того, уклонение от службы путем имитации болезни для условно освобожденных также будет наказываться сроком от семи до 12 лет.

Ранее пленный украинский военный назвал число дезертиров в ВСУ с начала спецоперации,

