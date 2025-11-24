В Татарстане объявлена беспилотная опасность

Власти Татарстана ввели режим беспилотной опасности на всей территории республики. Соответствующее предупреждение распространено через официальное приложение МЧС России.

В сообщении ведомства содержится краткое уведомление о введении особого режима в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Также в ночь на 24 ноября беспилотную опасность объявляли в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях и в Мордовии.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

