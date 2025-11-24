В Мордовии объявили беспилотную опасность

Жителей Мордовии предупредили о режиме беспилотной опасности. Об этом пишет в Telegram-канале правительство региона.

Власти отметили, что при необходимости граждане могут позвонить по номеру 112.

До этого режим опасности атаки дронов был введен в Лискинском районе Воронежской области. А в Краснодарском крае жителей предупредили о беспилотной опасности второй раз за сутки. В Пензенской области власти обратили внимание на то, что из-за возможности налетов БПЛА в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее БПЛА впервые атаковали Архангельскую область.