В Белом доме рассказали о реакции украинской делегации на мирный план

Украинская делегация на переговорах в Женеве подтвердила, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны. Об этом сообщили в Белом доме по итогам встречи.

Представители Киева отметили, что все ключевые вопросы, вызывавшие их озабоченность, получили тщательное рассмотрение в ходе обсуждения мирного плана, подчеркнули в Белом доме.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее СМИ сообщили о возможном приезде Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом.