В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Власти Ярославской области ввели режим беспилотной опасности в связи с угрозой атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что все учреждения области продолжают работать в штатном режиме. Силовые структуры и подразделения Минобороны проводят мероприятия по отражению воздушной угрозы.

«При обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не пользуйтесь телефонами рядом с ними. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите по телефону 112», — предупредил Евраев.

Также в ночь на 24 ноября беспилотную опасность объявляли в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Воронежской областях и в Мордовии.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

