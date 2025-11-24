Еще в двух регионах России объявлена беспилотная опасность

На территории Ульяновской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает в приложении МЧС России.

В ведомстве предупредили жителей региона о возможном отключении мобильного интернета.

Правительство Ивановской области тоже написало в Telegram-канале об опасности налетов БПЛА.

«Система предупреждения атак приведена в действие», — говорится в посте.

Власти призвали жителей области быть бдительными, а при обнаружении дронов в воздухе или их обломков на земле — звонить в экстренные службы по номеру 112.

В ночь на 24 ноября режим опасности атаки дронов был введен в Лискинском районе Воронежской области, в Пензенской области и Мордовии.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее БПЛА впервые атаковали Архангельскую область.