В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА и ограничили интернет

В Пензенской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Чиновник отметил, что ради безопасности местных жителей временно ограничили работу мобильного интернета.

До этого режим опасности атаки дронов был введен в Лискинском районе Воронежской области. В Краснодарском крае жителей предупредили о беспилотной опасности второй раз за сутки.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее БПЛА впервые атаковали Архангельскую область.