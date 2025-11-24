В Лискинском районе Воронежской области объявлена опасность БПЛА

В связи с непосредственной угрозой удара беспилотниками в Лискинском районе Воронежской области объявлена тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Лискинском районе работают системы оповещения.

Губернатор призвал население укрыться в помещениях и не подходить к окнам. При обнаружении дрона следует сразу уйти из зоны его видимости, а затем сообщить о беспилотнике по телефону экстренных служб.

Вечером 23 ноября сообщалось, что в Краснодарском крае второй раз за сутки введен режим беспилотной опасности.

Сигнал при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области.