В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане
Станислав Красильников/РИА Новости

В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщило МЧС России в своем приложении.

Это уже пятый регион, где в ночь на понедельник, 17 ноября, объявлена беспилотная опасность. До этого аналогичные предупреждения МЧС разослало жителям Самарской, Ульяновской области и Чувашии. А в Пензенской области об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА загорелся дом.

