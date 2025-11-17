На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность»

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он пояснил, что в целях обеспечения безопасности граждан на территории области действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над шестью регионами страны 31 беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа. В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области — семь, по шесть дронов нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному — в Воронежской и Брянской.

До этого украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ДНР предотвратили более 400 атак украинских беспилотников.