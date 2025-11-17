В Ульяновской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает в приложении МЧС России.

В ведомстве предупредили местных жителей, что мобильный интернет в регионе могут отключить.

11 ноября в Ульяновской области отключили мобильный интернет в зоне объектов специального назначения до конца СВО. Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров заявил, что меры затронут не только районы Ульяновска, но и сельские территории в области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».