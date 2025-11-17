В четвертом регионе России объявлена опасность атаки БПЛА

В Самарской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в уведомлении ведомства.

Это уже четвертый регион, где в ночь на понедельник, 17 ноября, объявлена беспилотная опасность. До этого аналогичные предупреждения МЧС разослало жителям Ульяновской области и Чувашии. А в Пензенской области об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее Латвия провозгласила себя «дроновой сверхдержавой».