Жителей Чувашии предупредили об атаках БПЛА

В Чувашии введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом через приложение сообщило российское МЧС.

В ведомстве призвали местных жителей сохранять бдительность.

В ночь на понедельник, 17 ноября, такой же режим был объявлен в Пензенской и Ульяновской областях. На территории регионов возможны ограничения в работе мобильного интернета. На этом фоне аэропорт Пензы временно перестал принимать и отправлять рейсы.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

