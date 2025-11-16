В результате атаки БПЛА в российском регионе повреждение получил частный дом

Частный дом и инфраструктурный объект получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«В одном районе при падении подавленного БПЛА повреждены фасад частного дома и забор. В другом обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект, возникло возгорание», — написал он.

Он отметил, что всего за прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ в двух районах и одном городском округе региона обнаружили, уничтожили и подавили шесть БПЛА.

Утром 16 ноября сообщалось, что системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области.

Также в ночь на воскресенье опасность атаки беспилотников объявляли в Липецкой области.

Кроме того, этой ночью украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар. Отмечается, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны.

