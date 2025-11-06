Градирня Нововоронежской АЭС восстановлена после удара беспилотника

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Нововоронежской АЭС заявили, что восстановили градирню после удара БПЛА
Испарительная градирня Нововоронежской АЭС, поврежденная при ударе украинского беспилотника, восстановлена. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по капитальному строительству станции Владимира Озерова.

«Завершены работы по устранению последствий столкновения боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с испарительной градирней 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС, произошедшего в ночь с 6 на 7 октября», — сказал Озеров.

По его словам, были устранены сколы и выполнены работы по восстановлению лако-красочного покрытия поврежденного фрагмента. Градирня выполняет свои функции, энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику, добавил представитель станции.

7 октября компания «Росэнергоатом» сообщила, что беспилотник ВСУ попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был нейтрализован, после чего врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и взорвался. В компании заявили, что инцидент не повлиял на работу станции.

Ранее МАГАТЭ получило сведения об атаке на Нововоронежскую АЭС.

