«Самая мощная атака дронов за время СВО». В Волгограде произошло более 30 взрывов

В Волгограде ночью произошла массированная атака украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
БПЛА ударили по 24-этажному дому №4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. Осколки попали в 48-летнего мужчину, он погиб. По информации SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.
Оперативные службы уже завершили работу на территории дома, сотрудники муниципалитета проводят поквартирное обследование. В городской администрации заявили о штатной подаче электричества, тепло- и водоснабжения в дом.
Повреждения остекления жилых домов зафиксированы и в других районах города. Также пострадали автомобили. Муниципальные службы обследуют пострадавшие дома.
На территории промышленной зоны в Красноармейском районе в результате падения фрагментов беспилотника произошел пожар. Специалисты МЧС приступили к тушению.
На период обследования домов и ликвидации последствий атаки БПЛА на территории Кировского района в лицее №10 и школе №56 для жителей оперативно подготовили пункты временного размещения (ПВР), к пострадавшим от атаки домам были направлены муниципальные автобусы. Однако ПВР остались невостребованными, поскольку жильцы поврежденных новостроек решили временно переехать к родственникам и знакомым, уточнили в администрации.
Минобороны РФ сообщило , что над Волгоградской областью ночью сбили 49 украинских беспилотников. 5 ноября с 17:00 мск и до полуночи над регионом были перехвачены и уничтожены два БПЛА.
Накануне в международном аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников в 22:20 мск ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, они продлились более десяти часов. Авиагавань вернулась к штатной работе 6 ноября в 8:25 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, сообщила Росавиация. Задерживаются восемь рейсов, следует из онлайн-табло.
Взрывы в Волгограде продолжались семь часов
Волгоград в ночь на 6 ноября пережил самую мощную атаку дронов за время специальной военной операции, пишет Baza. По информации Telegram-канала, удары начались после полуночи и продолжались более семи часов.
«С часу ночи и почти до восьми утра в городе гремели взрывы — местные насчитали больше 30. Аппараты заходили с запада и севера, в небе стоял гул, от которого дрожали стены и звенели окна», — говорится в публикации.
По информации SHOT, жители города слышали более 40 взрывов. Очевидцы утверждают, что БПЛА летели на маленькой высоте со стороны Волги, а в небе «мелькали вспышки» от работы средств противовоздушной обороны.
Также о взрывах сообщили жители соседних городов Волжский и Калач-на-Дону.
Сообщения о беспилотной опасности жители Волгограда начали получать еще 5 ноября около 23:00 мск, уточнило издание «Блокнот». Жителей просили избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.
Администрации некоторых школ прислали родителям сообщения с просьбой отправлять детей на учебу только в том случае, если позволит обстановка, добавила Baza.
Последний раз украинские беспилотники атаковали территорию Волгоградской области в ночь на 4 ноября. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на электрической подстанции «Фроловская». Обошлось без пострадавших.