Дроны ВСУ атаковали Рязань

SHOT: жители Рязани сообщили о взрывах над городом, его атакуют дроны ВСУ

Жители Рязани сообщили, что взрывы раздались в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Очевидцы рассказали нам, что было слышно 5-6 взрывов над городом. По их словам, беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе», — сказано в сообщении.

Официальной информации пока не поступало.

Незадолго до этого опасность атаки дронов объявили в Липецкой, Пензенской, Самарской областях, а также в Дагестане, Мордовии, Ставропольском крае, Северной Осетии.

Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США еще сотни тысяч дронов на спецусловиях.