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Над регионами РФ и Азовским морем сбили 18 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над тремя регионами России и Азовским морем
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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 1 августа сбили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Первого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

По его информации, в Краснодарском крае было сбито семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре,
в Белгородской области — два.

Накануне сообщалось, что в результате атаки украинского БПЛА на село Пантелеймоновка в ДНР пострадали два человека.

Также 1 августа дроны ВСУ атаковали села Нечаевка и Смородино в Белгородской области. Оба беспилотника подорвали легковые автомобили, внутри которых находились люди. Известно о двух пострадавших, которые попали в больницу с осколочными ранениями.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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