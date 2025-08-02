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В двух регионах России выпустили предупреждения об угрозе атаки БПЛА

В Мордовии и Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
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Shutterstock/Wirestock Creators

В Республике Мордовия объявили опасность атаки опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — сказано в сообщении.

Также об угрозе атаки беспилотников объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в целях безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

В настоящее время режим беспилотной опасности также действует в Липецкой области, в Ставропольском крае, Северной Осетии

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 1 августа сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. По информации ведомства, в Краснодарском крае было сбито семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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Атаки БПЛА на Россию
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