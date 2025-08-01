Жителей Ставропольского края предупредили об опасности атаки БПЛА

На территории Ставропольского края объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал чиновник.

Утром в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа. По информации военного ведомства, 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

После ночной атаки оперативные службы ликвидировали упавшие в Таганроге обломки дронов. Мэр города Светлана Камбулова уточнила, что в ночь на 1 августа над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО. В результате атаки город не получил повреждения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.