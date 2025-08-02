В одном из регионов РФ объявили опасность атаки беспилотников

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе введена беспилотная опасность.

По его словам, в регионе возможно замедление мобильного интернета.

«На территории нашего региона введен режим беспилотной опасности. <...> Прошу сохранять спокойствие и не реагировать на провокации», — отметил Меняйло.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Липецке, а также муниципальных районах и образованиях Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Также накануне в Ростовской области объявляли режим ракетной опасности и угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Жителям было рекомендовано срочно укрыться в подвалах или подземных парковках. По данным агентства, жителей региона также предупредили об опасности атаки беспилотников.

Ранее в Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников.