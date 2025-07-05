Зеленский: Украина получит от США еще сотни тысяч дронов на спецусловиях

Зеленский сообщил, что договорился с США о сотнях тысяч дронов на спецусловиях

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал о новых договоренностях с Данией о совместном производстве оружия.

По словам политика, Киев и Копенгаген заключили соглашение накануне, что стало «первыми существенными возможностями украинского производства за рубежом». Оружие будет выпускаться на территории королевства. Глава государства пообещал рассказать и о других договоренностях подобного рода. Они будут касаться БПЛА и других видов вооружений.

«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — сказал лидер.

Он добавил, что приоритетом республики сейчас являются дроны-перехватчики: стоит задача еженедельно наращивать выпуск таких беспилотников и готовить больше операторов, чтобы БПЛА эффективнее работали.

В апреле политик говорил, что Украина максимально увеличит производство беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что на 2025 год в этом вопросе «имеются хорошие перспективы», а стране необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.