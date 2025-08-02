В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

В Липецке, а также муниципальных районах и образованиях Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинский МР, Добринский МР, Хлевенского МР, Усманский МР», — говорится в сообщении.

Накануне в Ростовской области объявили режим ракетной опасности, а также угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В МЧС России рекомендовали жителям срочно укрыться в подвалах или подземных парковках.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа. По информации военного ведомства, 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

Ранее жителей Ставропольского края предупредили об опасности атаки БПЛА.