Еще в одном российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал МЧС республики.

Местных жителей призвали оставаться по возможности дома. Необходимо укрыться в комнате без окон со сплошными стенами.

«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета», — добавили в ведомстве.

До этого в Республике Мордовия объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также об угрозе атаки беспилотников объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в целях безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 1 августа сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. По информации ведомства, в Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.