Бастрыкин назвал регионы, которые чаще всего атакуют ВСУ

Бастрыкин: ВСУ чаще всего бьют по Белгородской, Курской и Брянской областям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю. Об этом интервью РИА Новости рассказал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Он сообщил, что зафиксировано более 3,2 тысячи обстрелов, по которым открыты уголовные дела.

«Наибольшее число атак наблюдается в перечисленных регионах, где зарегистрировано свыше 3255 обстрелов», — отметил Бастрыкин.

Он также добавил, что в результате этих атак не выжило 779 человек, среди которых 23 ребенка, а 3459 человек, в том числе 202 ребенка, получили ранения.

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее СК установил несколько тысяч наемников в рядах ВСУ.