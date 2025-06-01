В Минобороны сообщили, что пострадавших при атаке ВСУ на военные аэродромы нет

Минобороны: пострадавших при атаке Киева на военные аэродромы России нет

Возгорания, которые произошли из-за атак Киева на российские военные аэродромы, ликвидированы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились по военным аэродромам в Иркутской и Мурманской областях с помощью FPV-дронов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Все атаки были отражены.

1 июня беспилотники ВСУ впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, целью украинцев стала военная часть в поселке Средний.

Кобзев рассказал, что дроны запускались из фуры, которая на данный момент блокирована. Глава региона уточнил, что во время этой атаки ни одно здание не пострадало.

Также сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма. Позже уточнили, что дым идет со стороны аэродрома, а в Оленегорском районе действует опасность атаки беспилотников. Кроме того, стало известно, что в Высоком взорвали склад с топливом, на поселок была осуществлена массовая атака дронов.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.