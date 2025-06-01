В российском регионе засняли огромный столб дыма

В Мурманской области образовался огромный столб дыма и попал на видео

В поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. Кадры публикует Telegram-канал «Мурманск сейчас».

«‎В Оленегорском районе сейчас виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорят и о звуках взрывов», — сказано в посте.

Позже в Telegram-канале уточнили, что дым идет со стороны аэродрома.

«В Оленегорском районе опасность прилета БПЛА. Черный дым идет со стороны аэродрома», — уточнили в сообщении.

Местные жители сообщают об отключениях света. Официальных комментариев по ситуации на данный момент нет.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целями ударов были названы склады ракет и других видов артиллерийского вооружения, а также боеприпасов и горючего, цеха по производству ударных беспилотников и места их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Ранее украинский беспилотник атаковал село в Брянской области.