В Минобороны рассказали об отражении атаки на военные аэродромы

Все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены», — говорится в заявлении ведомства.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что крыша жилого дома повреждена осколком сбитого беспилотного летательного аппарата в Рязанской области.

На данный момент последствия атаки устраняют сотрудники оперативных служб. Оценивается уровень ущерба, нанесенного украинскими войсками.

Также сообщалось, что одна из фур, которая, предположительно, везла украинские дроны, не доехала до места атаки в Амурской области и сгорела.

Как рассказали очевидцы, грузовик сгорел на трассе у поселка Серышево в Амурской области. По данным Telegram-канала, рядом с населенным пунктом находится аэродром «Украинка», его сегодня не атаковали.

Ранее водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке.