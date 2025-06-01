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На видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути

«Осторожно, новости»: одна из фур с дронами не доехала до места атаки и сгорела

Одна из фур, которая, предположительно, везла украинские дроны, не доехала до места атаки в Амурской области и сгорела. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На одном из видео можно увидеть дым, исходящий от фуры. Затем раздался взрыв. В этот момент рядом с большегрузом находились люди, об их состоянии ничего не сообщается.

Как рассказали очевидцы, грузовик сгорел на трассе у поселка Серышево в Амурской области. По данным Telegram-канала, рядом с населенным пунктом находится аэродром «Украинка», его сегодня не атаковали.

До этого сообщалось, что 1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, целью украинцев стала военная часть в поселке Средний.

Кобзев рассказал, что дроны запускались из фуры, которая на данный момент блокирована. Глава региона уточнил, что во время этой атаки ни одно здание не пострадало.

О том, что атака дронов-камикадзе велась из фур, сообщили также местные жители Иркутской и Мурманской областей. Очевидцы рассказали, что видели, как беспилотники вылетали из грузовиков.

Ранее водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке.

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