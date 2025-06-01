Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано»‎, — сказано в сообщении.

На место атаки едет глава региона и сотрудники силовых ведомств. Кобзев уточнил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Глава региона попросил население не поддаваться панике и подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

До этого сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский беспилотник атаковал село в Брянской области.