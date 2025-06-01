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Губернатор Иркутской области назвал цель атаки БПЛА по региону

Губернатор Кобзев: в Иркутской области произошла атака дронов на военную часть

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — сообщил глава региона.

Кобзев добавил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Губернатор подчеркнул, что был проведен оперативный штаб. Сам Кобзев выехал в Усольский район.

Незадолго до этого местные жители в Иркутской области сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов в Усолье-Сибирское. Кадры удара публиковал Telegram-канал Baza. По информации источников, сообщалось о хлопках и клубах дыма.

Ранее сообщалось, что атака дронов в Иркутской и Мурманской областях велась по одному сценарию.

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