Минобороны раскрыло последствия атаки дронов ВСУ на военные аэродромы РФ

Минобороны заявило о возгорании авиатехники в Иркутской и Мурманской областях

На военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях после атаки украинских FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальной сводке.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники запускали с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. На данный момент возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала аэродромов нет.

Также целями Вооруженых сил Украины (ВСУ) 1 июня стали военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Нескольких участников этих ударов задержали.

До этого сообщалось, что беспилотники ВСУ впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, целью украинцев стала военная часть в поселке Средний.

Кобзев уточнил, что дроны запускались из фуры, которая на данный момент блокирована.

О том, что атака дронов-камикадзе велась из фур, также рассказали жители Иркутской и Мурманской областей. Очевидцы видели, как беспилотники вылетали из грузовиков.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.