Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинского беспилотника на Мелитополь в Запорожской области.

По словам Рогова, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

22 мая он заявил, что российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и Донецкой народной республики.

31 мая боец с позывным «Скрипач» сообщил, что российские военнослужащие продолжают наступление под Работино в Запорожской области — в результате «титанической работы» артиллерии Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сдавать позиции и отступать.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что армия России начала наступление на Запорожском направлении.

24 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Донецкой народной республике. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Позднее в российских правоохранительных органах заявили, что потеря Отрадного режет логистику украинских формирований на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В том числе Вооруженные силы РФ открыли себе дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

В Госдуме раскрыли основную задачу наступления ВС РФ.