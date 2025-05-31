В Госдуме раскрыли основную задачу наступления ВС РФ

На данный момент в основную задачу Вооруженных сил (ВС) РФ входит создание серой зоны, чтобы украинское вооружение не добивало до российской территории. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Основная задача — наступление по всем фронтам, отодвигать украинские войска от российских границ, включая, ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожскую. Чем шире такая буферная зона, тем лучше», — заявил он.

По словам депутата, российским военным необходимо создать 60 — 70 километров, чтобы системы противовоздушной обороны (ПВО) могли нормально готовиться к ударам.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают простреливаемую «серую зону» шириной в 1,5 километра в Запорожской области. По его словам, любая попытка российских военных проникнуть в нее вызывает активность украинских FPV-дронов.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.