Главком ВСУ Сырский: армия России начала наступление на Запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление на Запорожском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армия России начала наступление на Запорожском направлении. Там отмечается значительная активизация», — приводятся слова главкома ВСУ.

Сырский добавил, что российские войска стягивают силы на Покровском, Торецком, а также Лиманском и Новопавловском направлениях. Кроме того, движение войск наблюдается на приграничных районах Сумской области, говорится в публикации.

24 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Донецкой народной республике. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Позднее в российских правоохранительных органах сообщили, что потеря Отрадного режет логистику украинских формирований на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В том числе Вооруженные силы РФ открыли себе дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

Ранее российская армия взяла сразу три населенных пункта в зоне СВО.