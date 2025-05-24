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Российская армия взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны РФ: российские военнослужащие освободили Ступочки и Отрадное в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска установили контроль над тремя населенными пунктами — двумя в Донецкой народной республике и одним в Сумской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, село Ступочки взято силами «Южной» группировки, а Отрадное — подразделениями «Восточной» группировки.

По данным Минобороны, перед этим российская армия нанесла массированные удары по скоплениям украинских сил в окрестностях. В результате, по оценке ведомства, ВСУ потеряли до 480 человек, 11 бронемашин, 17 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы, а также склад с боеприпасами.

«Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов», — заключили в ведомстве.

До этого боец ВС РФ с позывным «Макс» сообщал, что ВСУ отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области. При этом он отметил большое количество беспилотников на линии боевого соприкосновения.

Ранее ВС России ударили по центру авиации ВСУ.

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