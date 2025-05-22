ВС РФ ведут бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Рогов: начались бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР.

«Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР», — пояснил Рогов.

Он добавил, что на данный момент участок контролируют ВСУ. Бои идут за села Новополь и Зеленое Поле.

Российские войска также продвигаются на Степногорском и Ореховском направлениях.

До этого Рогов сообщал, что российские войска закрепились в селе Малая Токмачка в Запорожской области, бои продолжаются.

19 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинских формирований в районе села Работино и осуществили артиллерийский обстрел в районе села Малая Токмачка.

Ранее ВС РФ уничтожили склад с дронами украинских формирований в Запорожской области.