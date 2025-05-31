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Российские военнослужащие заставили ВСУ отступать на Запорожском направлении

РИА: ВСУ сдают позиции под Работино из-за ударов российской артиллерии
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают наступление под Работино в Запорожской области, в результате «титанической работы» артиллерии Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сдавать позиции и отступать. Об этом РИА Новости сообщил российский боец с позывным «Скрипач».

«Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций», — заявил собеседник агентства.

Однако ВСУ не удается удерживать свои позиции, отметил «Скрипач», поскольку с каждым вылетом российского дрона и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, сдавать те территории, которые они заняли.

Собеседник агентства добавил, что противнику приходится отступать с потерями или сдаваться в плен.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и Донецкой народной республики.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинских формирований в районе села Работино и осуществили артиллерийский обстрел в районе села Малая Токмачка.

Ранее под Запорожьем заметили группу украинских военных с белым флагом.

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