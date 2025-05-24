Стало известно, как взятие Отрадного изменит ситуацию на фронте

Взятие населенного пункта Отрадное в ДНР режет логистику украинских войск на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сейчас нам это [взятие] открывает дорогу на село Комар. Это режет, соответственно, трассы, проходящие на Запорожье и в Днепропетровской области, режет всю логистику противника», — отметил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что село Комар является последним крупным населенным пунктом на пути российской армии к Днепропетровской области.

24 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ становили контроль над тремя населенными пунктами — двумя в Донецкой народной республике и одним в Сумской области. Как уточнили в ведомстве, село Ступочки взято силами «Южной» группировки, а Отрадное — подразделениями «Восточной» группировки.

До этого боец ВС РФ с позывным «Макс» сообщал, что ВСУ отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области. При этом он отметил большое количество беспилотников на линии боевого соприкосновения.

Ранее российские военные взяли под контроль Локню.