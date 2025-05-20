Пакистан и Индия договорились об отводе войск на позиции к концу мая

Власти Индии и Пакистана договорились к концу мая отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Анонимный представитель Службы безопасности Пакистана при этом не стал уточнять, на какое число запланировано это событие.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Операция длилась два дня.

14 мая стороны договорились о прекращении огня до 18 мая.

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