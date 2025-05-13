В Индии оценили роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном

Закупленный у России зенитный ракетный комплекс С-400 сыграл важную роль в ходе операции «Синдур». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает РИА Новости.

«Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — сказал он.

Моди подчеркнул, что у Индии есть доступ к «новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять».

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.