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ВСУ продолжают попытки пересечь госграницу РФ в Курской области

В ВДВ сообщили об отражении попыток ВСУ пересечь госграницу РФ в Курской области
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) сообщили об отражении попыток ВСУ пересечь госграницу РФ в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости командир десантной разведроты с позывным «Гром».

Сообщается, что российские бойцы атакуют украинских солдат с помощью дронов на ближних подступах к границе и используют тяжелые огнеметные системы (ТОС), удары авиации и тяжелой артиллерии для отражения атак на более дальней дистанции.

Отмечается, что нарушение логистики препятствует подвозу новых сил к госгранице РФ.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ с окончанием трехдневного перемирия продолжили СВО.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Победы, действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил, что время его действия истекло.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Ранее Путин отметил профессионализм солдат КНДР при освобождении Курской области.

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